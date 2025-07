Schüler verbrennt in Neuburg Hefte im Garten: Gebüsch brennt

Ein Passant hat am Freitagnachmittag einen Brand im Garten eines Anwesens in der Grünauer Straße in Neuburg gemeldet. Die verständigte Feuerwehr Neuburg konnte das kleine Feuer, das auf einem Privatgrundstück im Bereich eines dortigen Gebüsches ausgebrochen war, zügig löschen, sodass dem ersten Anschein nach kein Schaden entstand.

Beim genaueren Betrachten des Brandherds stellte sich heraus, dass es sich um angezündete Schulhefte handelte. Offensichtlich konnte ein bis dato unbekannter Schüler die nahenden Ferien nicht mehr abwarten, zündete vorab seine Schulhefte an und entsorgte diese im Privatanwesen, so die Analyse der Polizei Neuburg. Dabei nahm er wohl in Kauf, dass sich bei der derzeitigen Witterung das Feuer ausbreiten und Schaden anrichten könnte.

Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)