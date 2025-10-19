Übung der Feuerwehr: Giftige Dämpfe am Schrannenplatz

„Giftgasalarm am Schrannenplatz“, heiß es am Wochenende. Ein großes Unglück gab es dennoch nicht, denn die Neuburger Feuerwehr zeigte vor einer stattlichen Schar an Zuschauern lediglich eine technische Übung zur Brandschutzwoche. Aus den Behältern eines havarierten Lastwagens waren Salzsäure und deren giftigen Dämpfe ausgetreten, so die Annahme.

Die Feuerwehr Neuburg übte auf dem Schrannenplatz einen Säureunfall

Die Einsatzkräfte mussten mit speziellen Chemie-Schutzanzügen vorgehen, denn die Säuredämpfe können schwere Lungenschäden verursachen. Natürlich gelang es ihnen, die Lecks zu schließen und die Säurebehälter zu sichern. Die Arbeit in den schweren Anzügen mit Sauerstoffmasken gilt als extrem belastend. Das Reinigen und Dekontaminieren der Anzüge geschieht unter großer Vorsicht und auch das Waschwasser muss aufgefangen werden.

Icon vergrößern Im Feuerwehrgerätehaus ist es im Laufe der Zeit eng geworden, deshalb soll eine weitere Fahrzeughalle gebaut werden. Foto: Winfried Rein Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Feuerwehrgerätehaus ist es im Laufe der Zeit eng geworden, deshalb soll eine weitere Fahrzeughalle gebaut werden. Foto: Winfried Rein

Am Ende gab es Applaus von den Zuschauern, darunter die Stadträte Matthias Enghuber, Bernhard Pfahler und Peter Segeth. Grünen-Stadtrat Gerhard Schoder war mit seinem Schwiegervater, Ehrenbürger Anton Sprenzel, erschienen. Auch die Ehrenkommandanten Roland Neumann und Christian Braun schauten zu. Christian Braun hatte vor kurzem von Regierungspräsident Konrad Schober das Feuerwehr-Steckkreuz erhalten. Es ist eine der höchsten Auszeichnungen im Feuerwehrwesen.

Stadtpolitiker waren bei der Übung der Feuerwehr in Neuburg mit dabei

Auch die Stadtpolitik zeichnet sozusagen die Freiwillige Feuerwehr aus, indem sie den Bau einer zweiten Fahrzeughalle am Standort Sudetenlandstraße/Karl-Konrad-Straße genehmigt. Der Platz in der bestehenden Halle aus dem Jahr 1977 reiche mittlerweile nicht mehr aus, so Kommandant Markus Rieß. Seine Aktiven müssten sich in der Enge zwischen den Fahrzeugen umziehen, außerdem sei mit den Aufgaben auch die technische Ausstattung gewachsen. Im laufenden Jahr seien bereits über 350 Einsätze angefallen.

Icon vergrößern Hautnah konnten die Zuschauer eine Übung der Feuerwehr auf dem Schrannenplatz miterleben. Foto: Winfried Rein Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Hautnah konnten die Zuschauer eine Übung der Feuerwehr auf dem Schrannenplatz miterleben. Foto: Winfried Rein

Eine Halle für sechs Einsatzfahrzeuge soll nun entlang der Karl-Konrad-Straße gegenüber dem bestehenden Komplex gebaut werden. Das Stadtbauamt spricht von einer „einfachen und funktionalen Halle“, die ohne Tiefengründung etwa 1,2 Millionen Euro kosten soll. Als Förderung sind 430.000 Euro vom Freistaat Bayern eingeplant.

Der Neubau solle sich an das bestehende Feuerwehrgerätehaus einfügen und die Fassade angepasst werden. Die Süd-West-Fassade soll grün werden. Der Bauausschuss fasste einstimmig einen entsprechenden Projektbeschluss. Die letzte Entscheidung liegt beim Stadtrat. Mit einem Baubeginn der Feuerwehrhalle wird erst im nächsten Herbst gerechnet.