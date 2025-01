Scheune brennt: Vermutlich war es Brandstiftung

In Burgheim hat am Donnerstagnachmittag die Scheune der Oggermühle gebrannt. Gegen 15.50 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, Nachbarn hatten Rauch aufsteigen sehen.

Zur Stunde laufen die Löscharbeiten, es sind Dutzende von Feuerwehrleuten vor Ort. Das Haupthaus ist unbeschadet, außerdem wurden keine Personen verletzt. Das Anwesen war zum Zeitpunkt des Brandes unbewohnt.

Feuerwehreinsatz in Burgheim: Scheune der Oggermühle brennt

Weil in der Scheune keine Geräte standen, die einen Kurzschluss hätten verursachen können, geht der Eigentümer der Mühle nach ersten Einschätzungen von Brandstiftung auf. Die Scheune, in der unter anderem auch ein Traktor stand, sei so schwer beschädigt, dass sie wohl abgerissen werden muss. (clst)