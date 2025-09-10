Icon Menü
Feuerwehreinsatz im Neuburger Ostend: Auch Heinrichsheim von Stromausfall betroffen

Neuburg

Rauch in Trafostation im Ostend: Offenbar großer Stromausfall in Neuburg

Viele Bürgerinnen und Bürger in Neuburg haben derzeit offenbar keinen Strom. Die Feuerwehr musste zu einer Trafostation ausrücken, in der es qualmte.
    •
    •
    •
    Die Feuerwehr rückte zu einer Trafostation im Neuburger Ostend aus, wo sich Rauch gebildet hatte. Aktuell führt das Problem zu einem großflächigen Stromausfall in Neuburg.
    Die Feuerwehr rückte zu einer Trafostation im Neuburger Ostend aus, wo sich Rauch gebildet hatte. Aktuell führt das Problem zu einem großflächigen Stromausfall in Neuburg. Foto: Michael Kienastl

    Nach einem Feuerwehreinsatz an einem Trafohäuschen im Bereich der Danziger Straße, in dem sich Rauch gebildet hatte, ist Neuburg aktuell offenbar von einem großflächigen Stromausfall betroffen. Wie die Stadtwerke auf Anfrage unserer Redaktion mitteilen, sind die Bürgerinnen und Bürger in den Bereichen Ostend und Heinreichsheim aktuell ohne Strom. Wie zu hören ist, reicht die Störung bis nach Maxweiler.

    Neuburg: Aktuell ein Stromausfall in Ostend und Heinrichsheim

    Techniker seien bereits vor Ort und würden mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten, heißt es. Die Hintergründe sind noch unklar. Nach ersten Informationen der Feuerwehr kam es zu einem Schmorbrand an einer Kabelverbindung. Das Trafohäuschen wurde demnach entlüftet und der Brand gelöscht. 21 Kräfte der Feuerwehr waren vor Ort, teilt Einsatzleiter Stefan Hanowski mit. Weitere Informationen folgen. (AZ)

