Hedderle mäh! Rennertshofen begrüßt neue Jecken

Am Sonntag wurden sie vor großem Publikum proklamiert, ab sofort übernehmen die Fidelitas-Tollitäten die Regentschaft über Rennertshofen während der fünften Jahreszeit. In der voll besetzten Rennertshofener Turnhalle stellte die Fidelitas den kompletten Hofstaat für die anstehende Jubiläumssaison vor. Den über 80 Tänzerinnen und Tänzern wünschte Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck eine unfallfreie Saison mit viel Spaß. Die dauert diesmal bis 4. März 2025. Zum 40-jährigen Bestehen der Faschingsgesellschaft besteigen Lena Krampl aus Rohrbach und Hannes Rehm aus Mauern bei den „Großen“ und Katharina Mergel aus Burgmannshofen und Josef Biebel aus Rennertshofen beim kleinen Hofstaat den Jeckenthron.

Die neunjährige Katharina I. stammt aus einer Faschingsfamilie. Mama Martina amtiert als Vizepräsidentin der Fidelitas. Somit ist es kein Wunder, dass Katharina bereits als „Bambina“ das Tanzbein schwang. Seitdem gehört tanzen, inzwischen in der vierten Saison, auch zu ihrem Hobby. Genauso gerne steigt sie auf den Rücken der Pferde, um zu voltigieren und zu reiten.

Der zehnjährige Rennertshofener Josef II. besucht die Staatliche Realschule in Neuburg. Er zählt zu den Nachwuchshoffnungen des FC Rennertshofen in Abwehr und Mittelfeld. Auch entlockt er seinem Waldhorn die schönen Töne. Dazu engagiert er sich bereits seit drei Jahren bei der Rot-Kreuz-Jugend in Neuburg. Seit seiner Wahl zum Kinderprinz gehört für den Fidelitas-Debütanten auch tanzen zu seinen Hobbys. Simone Riedlberger und Tanja Gebert trainieren das Kinderprinzenpaar.

Rennertshofen im Faschingsfieber: Fidelitas krönt ihre Tollitäten

Die 23-jährige Rohrbacher Bürokauffrau Lena I. hat als Hobby „nur“ den Fasching bei der Fidelitas. Sie startete 2009 bei den Bambini, wechselte zu den Teenies und in die Kindergarde. Seit drei Jahren trainiert sie die Showtanzgruppe. Nun krönt sie ihre Faschingskarriere als Prinzessin. Ihr Prinz Hannes I. aus Mauern ist dagegen in seiner Freizeit „breiter aufgestellt“. Der 27-jährige Landmaschinenmechaniker regierte bereits 2012 als Kinderprinz und ging für die Fidelitas als Teenie auf das Parkett. Hannes engagiert sich bei der Freiwilligen Feuerwehr und nimmt mit dem Luftgewehr für die Mauerner Schützen die Scheiben ins Visier. Das macht er auch mit seinen Gegnern beim Fischerstechen für die Stepperger Fischerstecher. „Weil ich schon mal Tuba spielte, fördert dies mein Taktgefühl beim Tanzen.“ Daran feilt Trainerin Katharina Fürleger-Schmidt bereits seit Juli. Alle Tollitäten wünschen sich einen verletzungsfreien Fasching mit prächtiger Stimmung und viel Energie, weil der Fasching 2025 doch sehr lange dauert.

Präsident Nikolaus Hager und seine Jeckenschar gehen mit viel Euphorie in das 40. Jubiläumsjahr. Die Hofmarschälle Karolina Hager beim großen Hofstaat sowie Lena Fischer und Katharina Gebert bei den Kindern freuen sich, dass sie ein fantastisches Programm ankündigen können. „Alle Gruppen sind übervoll besetzt“, beschreibt Präsident Nikolaus Hager den großen Zuspruch im Jubiläumsjahr. Herausragend ist, dass 65 Kinder, darunter viele Geschwisterkinder, bei der Fidelitas mitmachen. Von den 350 Vereinsmitgliedern sind mehr als 100 aktiv im Fasching. Ausgestattet mit 400 selbst gefertigten Orden geht der Kinderhofstaat auf Tour. Der große Hofstaat hat 250 Plaketten bestellt.

Anmeldungen werden per Mail an auftrittsorganisation@fidelitas85.de angenommen. Die Fidelitas veranstaltet ihren Krönungsball am 5. Januar 2025 in der Rennertshofener Turnhalle, der Faschingssonntag am 2. März steht traditionell ganz im Zeichen des Umzugs, zu dem die Fidelitas zahlreiche Gruppen und Zuschauer erwartet, begleitet von dem Schlachtruf „Hedderle mäh!“.