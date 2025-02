90 Jahre und kein bisschen alt: Fikri Gümüṣ feiert runden Geburtstag

Fikri Gümüş wird am heutigen Montag 90 Jahre alt und mancher fragt zwei Mal, ob das denn überhaupt stimmt. Es ist kaum zu glauben, wenn man ihn so sieht. Auf die Frage, wie er sich so fit gehalten hat, kommt die Antwort schnell: Die gute Pflege seiner Frau Zeynep sei ausschlaggebend. Die beiden sind schon über 60 Jahre verheiratet und immer noch ein Herz und eine Seele. Gefeiert wird das Jubiläum im kleinen Kreis. Die Geburtstagstorte ist dennoch groß. Wer weiß, vielleicht schaut der eine oder die andere Bekannte vorbei.

1935 in Ankara geboren, absolvierte Fikri Gümüş zuerst eine Schreinerlehre, bevor er eine Art Praktikum als Automechaniker machte. Nach seinem Militärdienst in Samsun am Schwarzen Meer und noch einigen Jahren in der Türkei kam Fikri Gümüş 1962 nach Deutschland. Über Arbeitsstationen in Frankfurt und Friedrichshafen am Bodensee landete der Deutschtürke bei den Zeppelin-Werken und blieb dort bis zu seinem Ruhestand 1995. 2012 dann zogen die beiden nach Stepperg, wo ihr Sohn mit seiner Familie bereits wohnte.

Sieben Wochen nach dem Kennenlernen heiratete Fikri Gümüs aus Rennertshofen seine Zeynep

1964 hatte Fikri Gümüş seine Zeynep geheiratet. Sie kannten sich gerade mal drei Tage, als Zeynep, die mit ihrem Vater nur auf Geschäftsreise in Deutschland weilte, weder das Land noch Fikri wieder verlassen wollte. Bereits knapp sieben Wochen danach läuteten für die beiden die Hochzeitsglocken.

Seit Fikri im Ruhestand ist, machen die beiden alles gemeinsam. So reisen sie jedes Jahr nach Istanbul, wo sie eine Wohnung besitzen. „Wir sind ein halbes Jahr in Rennertshofen und das andere halbe Jahr in Istanbul“, berichtet Zeynep Gümüş lachend: „Und beides ist unsere Heimat und für uns gleich wichtig.“

90. Geburtstag: Fikri Gümüs aus Rennertshofen ist noch richtig fit

Zeynep Gümüş ist ein handwerkliches Allroundtalent. So wundert es nicht, dass er auch heute noch im und am Haus alles selbst repariert, egal ob Holz Metall oder Elektro.

Da der runde Geburtstag auf einen Montag fällt, muss die große Feier erst einmal verschoben werden. Schließlich müssen der Sohn und die beiden erwachsenen Enkel an diesem Tag arbeiten. Aber das macht nichts. Die Familienbande ist eng. Der 90. von Fikri Gümüş wird sicherlich nicht vergessen.