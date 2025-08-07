Die BR-Radltour 2025: Das müssen sie für das Finale in Neuburg an der Donau wissen

Die BR-Radltour 2025 endet am Freitag, 8. August, in Neuburg an der Donau. Hier findet auf dem Karlsplatz in der Neuburger Altstadt der Zieleinlauf statt. 1000 Radfahrer und Radfahrer haben bei ihrer Ankunft gegen 16.30 Uhr dann bereits fünf Tagestouren in den Knochen. Von 3. bis 8. August ging es über sechs Etappentage von Bad Neustadt an der Saale (Unterfranken) nach Neuburg an der Donau (Oberbayern). Weitere Stationen waren Hammelburg, Miltenberg, Ochsenfurt und Herrieden.

Die Radler also vom fränkischen Herrieden über knackige 110 Kilometer nach Neuburg. Von Norden aus kommend wird das Teilnehmerfeld über die Ingolstädter Straße, die Donaubrücke und die Luitpoldstraße in die Innenstadt gelenkt. Von dort geht es über den Stadtberg in die Altstadt und schließlich zum Zielbogen am Karlsplatz. Mit der Ankunft, die in Ausschnitten live im BR-Fernsehen übertragen wird, ist laut Stadt Neuburg zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr zu rechnen.

Finale der BR-Radltour: Das passiert am Karlsplatz in der Altstadt:

Zwischen 15 und 18 Uhr verwandelt sich der Karlsplatz in der Altstadt rund um den Marienbrunnen zum Willkommensareal mit Unterhaltung sowie kulinarischen Angeboten.

Es spielt die Neuburger Stadtkapelle auf. Das Moderatorenduo Roman Röll und Willi Willmann übernehmen und stimmen launig auf die finale Ankunft ein.

Im Feld der Radfahrer wird es auch politische Prominenz geben. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter bestreitet die zweite Etappe von Pappenheim bis nach Neuburg auf dem Fahrrad.

Festival am Volksfestplatz: Das steht zum Finale der BR-Radtour in Neuburg an der Donau auf dem Programm

Fast zeitgleich, ab 17 Uhr, öffnen am Volksfestplatz in Neuburg an der Donau (Berliner Straße) die Stände für die Bewirtung der Gäste des Festivals. Denn wie jeden Abend gibt es auch nach der letzten Tagesetappe einen Konzertabend für die ganze Familie am Neuburger Volksfestplatz. Hier erwartet die Besucher bei freiem Eintritt ein Open-Air-Festival, umrahmt wird der Abend von lokalen Gastronomen.

Um 17.30 Uhr beginnt der Konzertabend mit der Bayern 3 Band. Gegen 21 Uhr tritt einer der aktuell beliebtesten und erfolgreichsten deutschen Sänger auf der Bühne: Kamrad.

Hier gibt es nochmal das Interview mit dem Newcomer zum nachlesen.

Danach klingt der Abend bis 24 Uhr mit einem Bayern 3 DJ aus.

Festival in Neuburg: Zugang zum Gelände und Parkmöglichkeiten

Der Volksfestplatz in Neuburg wird für das Festival eingezäunt. Nur über zwei Schleusen kommen die Besucher auf das Gelände. Ein Eingang ist beim Bürgerhaus und einer in der Wartburgstraße.

Parken kann man hier:

Parkhaus in der Grünauer Straße am Hallenbad „Parkbad“

Parkplatz am Friedhof in der Grünauer Straße

Parkplatz bei Audi-Neuburg und dann mit dem Shuttlebus auf das Gelände

Parkplatz bei Schloss Grünau und dann mit dem Shuttlebus auf das Gelände.

Der Bus fährt kostenfrei ab 16.30 Uhr bis 0.30 Uhr. Weiter wichtige Infos für Autofahrer gibt es in diesem Überblick.