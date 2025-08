Der letzte Traum: Eine weitere Festival-Institution verabschiedet sich von der Bühne

Aus manchen Träumen will man einfach nicht erwachen. Zu schön, zu intensiv, zu wunderbar diese Welt, in die man da eingetaucht ist. In genau so einem Traum befanden sich drei Tage lang die Besucher des allerletzten Taktraumfestivals im Ingolstädter Reduit Tilly. Der Abschied war lange angekündigt und doch lag eine gewisse Ungläubigkeit über dem Areal. Soll es das nun wirklich gewesen sein?

