Arbeitsagentur bietet finanzielle Unterstützung für Azubis im Landkreis

Wer eine Ausbildung macht und nicht mehr zu Hause bei den Eltern wohnt, für den kann es finanziell knapp werden. Miete, Lebensmittel, Sachen zum Anziehen und die Fahrten nach Hause – das alles geht ins Geld. Wenn die Vergütung vom Ausbildungsbetrieb im Kreis Neuburg-Schrobenhausen dafür nicht reicht, können Azubis einen Zuschuss von der Arbeitsagentur bekommen. Die unterstützt Auszubildende mit der Berufsausbildungsbeihilfe – kurz: BAB. Darauf hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) in einer Mitteilung hingewiesen. „Immerhin gibt es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen rund 1600 Azubis – davon allein 106 auf dem Bau“, sagt Harald Wulf. Der Vorsitzende der IG BAU Oberbayern beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur. Wer weit weg von den Eltern wohne, um seine Ausbildung zu machen, für den komme eine Unterstützung von der Arbeitsagentur infrage. „Denn vor allem die Miete für eine eigene Wohnung haut vielen Azubis finanziell die Füße weg“, so Wulf.

Wenn es für die Miete knapp wird: Finanzielle Unterstützung für Azubis im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Um BAB-Geld zu bekommen, müsse der Azubi über 18 Jahre alt oder verheiratet sein beziehungsweise mit seiner Partnerin oder seinem Partner zusammenleben. Auch wer als Azubi mindestens ein Kind hat und nicht mehr bei den eigenen Eltern lebt, kann sich Hoffnung auf Unterstützung durch die Arbeitsagentur machen, so die IG BAU Oberbayern. Wer seine Chancen auf BAB checken möchte, kann das unter www.babrechner.arbeitsagentur.de online machen. (AZ)