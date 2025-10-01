Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Finanzielle Unterstützung für Azubis im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen beantragen

Neuburg-Schrobenhausen

Arbeitsagentur bietet finanzielle Unterstützung für Azubis im Landkreis

Wenn bei Azubis im Kreis Neuburg-Schrobenhausen die Miete aufs Portemonnaie drückt, unterstützt die Arbeitsagentur mit einem Zuschuss. Wo er beantragt werden kann und was die Voraussetzungen sind
    • |
    • |
    • |
    Azubis müssen auf jeden Euro achten. Und damit es beim Geld in der Ausbildung keine Schieflage gibt, unterstützt die Arbeitsagentur Azubis, die weit weg von den Eltern in der eigenen Wohnung wohnen. Hier können Azubis checken, ob die Berufsausbildungsbeihilfe (kurz: BAB) für sie in Frage kommt: www.babrechner.arbeitsagentur.de
    Azubis müssen auf jeden Euro achten. Und damit es beim Geld in der Ausbildung keine Schieflage gibt, unterstützt die Arbeitsagentur Azubis, die weit weg von den Eltern in der eigenen Wohnung wohnen. Hier können Azubis checken, ob die Berufsausbildungsbeihilfe (kurz: BAB) für sie in Frage kommt: www.babrechner.arbeitsagentur.de Foto: IG BAU/Nils Hillebrand

    Wer eine Ausbildung macht und nicht mehr zu Hause bei den Eltern wohnt, für den kann es finanziell knapp werden. Miete, Lebensmittel, Sachen zum Anziehen und die Fahrten nach Hause – das alles geht ins Geld. Wenn die Vergütung vom Ausbildungsbetrieb im Kreis Neuburg-Schrobenhausen dafür nicht reicht, können Azubis einen Zuschuss von der Arbeitsagentur bekommen. Die unterstützt Auszubildende mit der Berufsausbildungsbeihilfe – kurz: BAB. Darauf hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) in einer Mitteilung hingewiesen. „Immerhin gibt es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen rund 1600 Azubis – davon allein 106 auf dem Bau“, sagt Harald Wulf. Der Vorsitzende der IG BAU Oberbayern beruft sich dabei auf Zahlen der Arbeitsagentur. Wer weit weg von den Eltern wohne, um seine Ausbildung zu machen, für den komme eine Unterstützung von der Arbeitsagentur infrage. „Denn vor allem die Miete für eine eigene Wohnung haut vielen Azubis finanziell die Füße weg“, so Wulf.

    Wenn es für die Miete knapp wird: Finanzielle Unterstützung für Azubis im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

    Um BAB-Geld zu bekommen, müsse der Azubi über 18 Jahre alt oder verheiratet sein beziehungsweise mit seiner Partnerin oder seinem Partner zusammenleben. Auch wer als Azubi mindestens ein Kind hat und nicht mehr bei den eigenen Eltern lebt, kann sich Hoffnung auf Unterstützung durch die Arbeitsagentur machen, so die IG BAU Oberbayern. Wer seine Chancen auf BAB checken möchte, kann das unter www.babrechner.arbeitsagentur.de online machen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden