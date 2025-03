Finnischer Botschafter spricht über die nordische Zeitenwende

Kai Sauer, Botschafter von Finnland, spricht am Donnerstag, 6. März, im Armeemuseum in Ingolstadt zum Thema „Die Nordische Zeitenwende – Finnlands Beitritt in die NATO“. Beginn ist um 18.30 Uhr im Neuen Schloss.

Der Beitritt Finnlands und Schwedens zur Nato in den Jahren 2023 und 2024 markiert eine fundamentale Wende in der Außenpolitik beider Staaten. Der Überfall Russlands auf die Ukraine führte zu einem Umdenken in der finnischen Gesellschaft hinsichtlich eines Nato-Beitritts.

Der finnische Botschafter spricht in Ingolstadt zur nordischen Zeitenwende

Im Anschluss an den Vortrag eröffnet das Gespräch zur aktuellen Sicherheitslage in Europa sowie zur Nato-Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens die Möglichkeit, die finnische Perspektive kennen zu lernen.

Kai Sauer war bereits Botschafter Finnlands in Indonesien sowie für Osttimor und ASEAN. Von 2014 bis 2019 war er Leiter der Ständigen Vertretung Finnlands bei den Vereinten Nationen in New York. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit als Unterstaatssekretär im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten in Helsinki ist er seit September 2023 Botschafter von Finnland in der Bundesrepublik Deutschland. Der Eintritt ist frei. (AZ)