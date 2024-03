Ehekirchen

vor 16 Min.

Insolvenz der Firma Reisch GmbH: Am Ende fehlten Millionen

Plus Die Insolvenz der Reisch GmbH ist weiterhin Gesprächsthema - nicht nur im Ehekirchener Ortsteil Hollenbach. Jetzt nennen Mitarbeiter und der Betriebsrat Gründe für den Niedergang.

Von Manfred Dittenhofer

Für die Gemeinde Ehekirchen war es ein Schlag, in der Region sorgte die Nachricht für viel Aufsehen: Nach 73 Jahren Erfolgsgeschichte meldet die Firma Reisch GmbH aus dem Ehekirchener Ortsteil Hollenbach Insolvenz an. Die letzten Nutz- und Agrarfahrzeuge wurden ausgeliefert und die bis zum Ende verbliebenen Mitarbeitenden von insgesamt 200 haben nun die Kündigung erhalten. Ehemalige Angestellte und der einstige Betriebsratsvorsitzende von Reisch sind sich einig, dass der Niedergang der Firma selbst verschuldet war. Am Ende fehlten Millionen.

"Eine grundsätzlich schlimme Situation, traurig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Hollenbach, ganz Ehekirchen und Umgebung", fasst es Ehekirchens Bürgermeister Günter Gamisch zusammen. Über die Einbußen bei der Gewerbesteuer will er nicht reden. Zahlen dürfe er nicht nennen, sagt er. „Die Insolvenz beschäftigt unsere Bürger sehr.“ Deshalb will Gamisch die Hoffnung nicht aufgeben, dass vielleicht etwas Neues entstehen könnte.

