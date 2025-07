Meilenstein in Neuburg: Rockwool liefert in das Nahwärmenetz

Seit Jahren warten die Verantwortlichen in Neuburg auf diesen Meilenstein. Nun ist er erreicht. Seit 18. März ist die Firma Rockwool an das Nahwärmenetz der Stadt angeschlossen. Laut Stadtwerke kam es anfangs zu technischen Problemen, wie einem undichten Wärmetauscher. Doch mittlerweile läuft die Wärmelieferung. Am vergangenen Dienstag hat die Abwärme des Unternehmens bereits das ganze Neuburger Ostend versorgt, teilt Werkleiter Ernst Reng nicht ohne Stolz mit. Im Werkausschuss am Mittwoch sprach er von einer „sehr erfreulichen“ Entwicklung. „Darauf haben wir lange hingefiebert“, sagte Bürgermeister Hans Habermeyer (FW).

