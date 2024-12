Landratsamt will Fledermäusen ein neues Zuhause schaffen

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wird der Fledermausschutz großgeschrieben. Bereits seit den 90er Jahren kümmern sich Naturschutzbehörden und Ehrenamtliche um die kleinen Säugetiere. Insgesamt 18 verschiedene Arten wurden seitdem nachgewiesen, darunter das Große Mausohr und die Zwergfledermaus. Dennoch sind sie aus vielerlei Gründen in ihrem Bestand bedroht.

Fledermäuse leiden und Nahrungs- und Quartiermangel - auch in Schrobenhausen

Neben Nahrungsmangel, verursacht durch Insektensterben, und Lichtverschmutzung, ist ein weiterer wichtiger Faktor der Quartiermangel. Denn Fledermäuse benötigen für jede Jahreszeit viele verschiedene Unterkünfte. Sie sammeln sich im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter jeweils in unterschiedlichen Quartieren, teilweise sogar getrennt nach Geschlecht. Diese Quartiere sind aber mittlerweile Mangelware. Baumhöhlen und -spalten, alte Dachstühle und Gebäudespalten werden weniger und stellen die Flugkünstler damit vor ein Problem. Diesem Trend möchte das Landratsamt nun vorbeugen und rüstet mit künstlichen Fledermauskästen nach. Je nach Größe und Material können diese die verschiedenen Ansprüche der einzelnen Arten nachbilden, sodass sie in Zukunft wieder häufiger in der Dämmerung zu sehen sein werden.

Geplant ist am Samstag, 10. Januar, eine Aktion, bei der freiwillige Helferinnen und Helfer Fledermauskästen in zwei bis drei Meter Höhe an Bäumen montieren. Hierfür stellt die Stadt Schrobenhausen einen Bereich im Stadtwald zur Verfügung. Hier können die Kästen ungestört hängen und von Fledermäusen besiedelt werden. Zur Dokumentation werden die Standorte der Kästen genau festgehalten, so lassen sich auch die vorkommenden Arten sehr gut untersuchen.

Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen sucht Helfer, um Fledermauskästen aufzuhängen

Um diese Aktion durchführen zu können, sucht das Landratsamt noch freiwillige Helfer, die ein Herz für Fledermäuse haben. Interessierte können sich unter folgenden Kontaktdaten anmelden: Sachgebiet 33 Naturschutz, Anna Pfahler, Mail: anna.pfahler@neuburg-schrobenhausen.de. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz am Schützenheim Königslachen, Schießstätte 1, Schrobenhausen. Alles erforderliche Material wird vom Landratsamt gestellt, nur für handwerkliche Aufgaben geeignete Kleidung sollte selbst mitgebracht werden.

Fledermäuse kann man übrigens auch gut im heimischen Garten unterstützen. So profitieren Insekten, also die Nahrungsquelle der Fledermäuse, von blütenreichen, kaum gemähten Wiesen. Zusätzlich können Bäume mit Höhlen und totem Holz stehen gelassen werden und fördern so das Quartier- und Nahrungsangebot. Auf Pflanzenschutzmittel und unnötige Lichtquellen sollte hingegen verzichtet werden. (AZ)