OB-Wahl in Neuburg: Florian Herold geht für die Freien Wähler ins Rennen

Keine sechs Monate sind es noch, dann wählt Neuburg am 5. März 2026 einen neuen Oberbürgermeister. Für die Freien Wähler wird sich Florian Herold erneut um das Amt bewerben. Am Donnerstagabend wurde der Ortsvorsitzende und Fraktionssprecher der Freien Wähler im Stadtrat einstimmig bei der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins im Gasthaus Pfafflinger nominiert. Für den anstehenden Wahlkampf präsentierte sich Herold kämpferisch. Inhaltlich will er sich vor allem auf ein großes Thema konzentrieren.

OB-Kandidat der Freien Wähler in Neuburg ist Florian Herold

„Die wirtschaftliche Stärke Neuburgs ist für mich das wichtigste Thema für die kommenden 15 Jahre“, sagt Herold. „Um den Lebensstandard halten zu können, den wir jetzt haben, hängt alles an der künftigen Wirtschaftskraft unserer Stadt.“ Deshalb werde er als Oberbürgermeister seinen Schwerpunkt darauf legen bestehende Betriebe zu stärken und neue anzusiedeln. „Sonst erleben wir einen schleichenden Abbau der Lebensqualität in Neuburg“, ist der 46-Jährige überzeugt. Er wolle für die Menschen Politik machen, die in Neuburg arbeiten und leben wollen.

Florian Herold wurde einstimmig von allen Anwesenden zum OB-Kandidaten gekürt. Foto: Barbara Wild

Herold führt aus, dass deshalb für ihn auch die neu aufgebrandete Diskussion um die Osttangente und die zweite Donaubrücke bei Joshofen an der Sache vorbeiführt. „Die Brücke, die wir nicht bauen, wird uns mehr kosten, als was wir dafür ausgegeben hätten“, ist er überzeugt. Denn die Unternehmen in der Grünauer Straße bräuchten diese verkehrliche Verbesserung, um in Neuburg weiter zu produzieren und zu wachsen, so der Familienvater, der hauptberuflich Teamleiter im Neuburger Kinopalast ist und sich mit einem Spieleverlag selbstständig gemacht hat. Es seien diese Unternehmen, die in Neuburg „für alles die Zeche zahlen“, sagt Herold. Deshalb stehe für ihn die Notwendigkeit der Tangente außer Frage. „Als OB werde ich alle Kraft in einen Plan stecken, wie wir die finanzielle Notlage dieser Stadt beenden.“

Als OB werde er „agieren, statt reagieren“, wie das bisher der Fall gewesen sei. Zudem wolle er einen Bürgerrat bilden, um Ideen und Rückmeldungen aus der Bürgerschaft in die Kommunalpolitik einzubringen. Er wolle sachorientiert und lokal an der stets besten Lösung für Neuburg arbeiten.

Florian Herold will sich als Oberbürgermeister in Neuburg auf die Wirtschaftspolitik konzentrieren

Florian Herold hat mit dem OB-Wahlkampf bereits Erfahrung und hat mehrfach gezeigt, dass er zielstrebig ist. Bereits 2020 warf er seine Bewerbung in den Ring und warb mit dem Konzept „Bausteine für Neuburg“ und orangefarbenen Lego-Steinen für sich. Vor sechs Jahren konnte er sich im Vorfeld der Kommunalwahl gegen Mitbewerber Frank Thonig durchsetzen. Der war damals noch bei den Freien Wählern, verließ aber nach dem parteiinternen Machtkampf die Partei und wurde dafür später OB-Kandidat der damals gegründeten Partei „Wind“. Mittlerweile hat Thonig seinen Rückzug aus der Politik angekündigt.

Dem frisch gekürten Kandidaten gratulierten Bernhard Pfahler (von links), Bürgermeister Johann Habermeyer, Landrats-Kandidatin Nancy Degenhardt und Erwin Kettl. Foto: Barbara Wild

Herold überzeugte 2020 gut 1800 Wahlteilnehmer, bei ihm das Kreuz zu machen, und er landete bei sechs Kandidaten mit 15,9 Prozent auf Platz drei. Bei der anschließenden Stichwahl empfahl er seinen Wählern wiederum, ihre Stimme an Gerhard Schoder von den Grünen zu geben.

Auch bei der zuletzt heiß diskutierten Frage, ob die Freien Wähler für die Landratswahl 2026 einen gemeinsamen Kandidaten mit der CSU nominieren sollten, stellte sich der Neuburger Ortsvorsitzende gegen diese Idee und verhinderte diesen Schritt. Bekanntermaßen stellen die FW nun mit der Herold-Vertrauten und Vorstandsmitglied bei den Freien Wählern in Neuburg, Nancy Degenhardt, eine eigene Kandidatin. Sie war bei der Nominierung anwesend und war eine der ersten, die Herold gratulierte.

Florian Herold ist seit 2020 im Stadtrat in Neuburg

Florian Herold ist 46 Jahre alt und lebt seit über 20 Jahren in Neuburg. Ursprünglich stammt er aus Göttingen (Niedersachsen). „Ich weiß, ich bin Preuße und vielleicht komme ich deshalb für viele Neuburger nicht als OB infrage“, sagt Herold. „Aber ich hoffe, sie sehen, welche Ideen und Konzepte ich einbringe und messen mich daran“, sagte er gegenüber dieser Redaktion. Der Kandidat ist verheiratet und hat einen Sohn. Seit 2008 arbeitet er im Kinopalast Neuburg als Teamleiter. Herold ist seit 2020 im Neuburger Stadtrat, fungiert dort als Fraktionsvorsitzender und ist zugleich Tourismus-Referent.