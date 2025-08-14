Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Pedelec-Fahrerin in Karlshuld

Ein unbekannter Radfahrer ist Mittwochabend nach einem Zusammenstoß in Karlshuld geflüchtet. Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg war eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gegen 19.45 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Straße am Oberen Kanal in Richtung Grasheim unterwegs.

Karlshuld: Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Pedelec-Fahrerin – Polizei ermittelt

Aus einem Feldweg kam der Radfahrer und prallte gegen ihr Rad. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht, die Frau blieb unverletzt. Laut Polizei entstand am Pedelec ein Schaden von rund 300 Euro. Als die 53-Jährige die Personalien aufnehmen wollte, fuhr der Mann auf seinem Mountainbike davon. Die Polizei beschreibt den Flüchtigen wie folgt: Etwa 1,80 Meter groß, schlank, trug ein rosafarbenes T-Shirt, eine graue Hose, ein graues Cap sowie schwarze Kopfhörer im Ohr. Hinweise nimmt die Polizei unter 08431/6711-0 entgegen. (AZ)