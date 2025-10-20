Verstärkter Flugbetrieb am militärischen Flugplatz in Zell

Am Flugplatz in Zell wird es am Dienstag, 21. Oktober, wieder vermehrten Flugbetrieb geben. Das teilt das Geschwader in einer Pressemitteilung mit. Grund dafür sind Übungsflüge für das Flying Display, die Demonstration dessen Leistungsfähigkeit. Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 wurde dazu beauftragt.

Bei Beschwerden rund um den Flugbetrieb wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Ruf-nummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (AZ)