Flugplatzfeuerwehr Neuburg: Sie schützen Piloten und Eurofighter

Neuburg

Sie löschen, wenn der Eurofighter brennt: Das leistet die Flugplatzfeuerwehr in Neuburg

Die Flugplatzfeuerwehr des Neuburger Luftwaffengeschwaders sichert den Flugbetrieb und schützt Piloten und Eurofighter. Die Arbeit ist besonders – und der Druck groß.
Von Andreas Zidar
    Die Flugplatzfeuerwehr sichert den Flugbetrieb beim Neuburger Luftwaffengeschwader – links Hauptbrandmeister Harald Stückle, rechts Leiter Martin Walter.
    Die Flugplatzfeuerwehr sichert den Flugbetrieb beim Neuburger Luftwaffengeschwader – links Hauptbrandmeister Harald Stückle, rechts Leiter Martin Walter. Foto: Andreas Zidar

    Das Menschenleben steht natürlich auch hier an erster Stelle. Und doch ist bei der Flugplatzfeuerwehr des Neuburger Luftwaffengeschwaders einiges anders. Die Einsatzkräfte hantieren mit Eurofightern – und den 120 Millionen Euro teuren Kampfjets soll, ebenso wie den Menschen, möglichst nichts passieren. „Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst“, sagt Harald Stückle. Der 54-Jährige aus Ludwigsmoos gehört seit 25 Jahren der Flugplatzfeuerwehr an und kann von deren besonderen Arbeit berichten.

