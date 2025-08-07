Sie löschen, wenn der Eurofighter brennt: Das leistet die Flugplatzfeuerwehr in Neuburg

Das Menschenleben steht natürlich auch hier an erster Stelle. Und doch ist bei der Flugplatzfeuerwehr des Neuburger Luftwaffengeschwaders einiges anders. Die Einsatzkräfte hantieren mit Eurofightern – und den 120 Millionen Euro teuren Kampfjets soll, ebenso wie den Menschen, möglichst nichts passieren. „Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst“, sagt Harald Stückle. Der 54-Jährige aus Ludwigsmoos gehört seit 25 Jahren der Flugplatzfeuerwehr an und kann von deren besonderen Arbeit berichten.
Neuburg
