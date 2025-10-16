„Förderterrorismus“ statt schneller Hilfe? Neuburg hofft auf Gelder aus dem Sondervermögen

500 Milliarden Euro. So viel Geld will der Bund im Rahmen des Sondervermögens Infrastruktur investieren. 100 Milliarden davon sollen an die Länder und Kommunen fließen, 12,7 Milliarden davon in den kommenden zwölf Jahren nach Bayern. Natürlich fragen sich die Städte und Gemeinden im Freistaat, wie viel für sie davon übrigbleibt. Schließlich wird die Finanzspritze dringend benötigt, vielen Städten geht das Geld aus. Auch in Neuburg ist die Haushaltslage angespannt. Dort wurde das Sondervermögen in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses zum Thema.

Wie viel Geld bekommen Kommunen aus dem Sondervermögen?

Kämmerer Markus Häckl berichtete von Verhandlungen des Bayerischen Städtetags mit dem Bayerischen Finanzministerium. Demnach argumentiert der Städtetag, dass die Kommunen etwa 70 Prozent der öffentlichen Sachinvestitionen übernehmen, und deshalb auch 70 Prozent der Bundesmittel erhalten sollen. Aktuell will die Staatsregierung den Kommunen jedoch nur 60 Prozent zugestehen. „Das tragen die Städte nicht mit“, so Häckl.

Neuburg wünscht sich Pauschalen, keine Förderprogramme

Das Geld soll außerdem über bestehende Investitionsprogramme für kommunale Baumaßnahmen ausgezahlt werden, nicht über Pauschalen. Heißt laut Häckl für die Städte und Gemeinden: „Das Geld wird nicht schnell fließen. Dabei war die Hoffnung eine schnelle Unterstützung für die arg gebeutelten Haushalte.“ Der Kämmerer vermisst das Vertrauen in die Städte – genauso sieht es Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der in deutlichen Worten sein Missfallen ausdrückte. „Die Förderprogramme bereiten wahnsinnig viel Arbeit.“ Der Rathauschef sprach in diesem Zusammenhang von „Förderterrorismus“. „Man gängelt uns und schränkt uns ein.“ Zumal die Fördergelder teilweise erst Jahre nach Vollendung eines Projekts fließen würden. „Wir brauchen mehr Vertrauen in die Kommunen, dass wir das Geld sinnvoll einsetzen.“

Gerhard Schoder (Grüne) schlug vor, Kontakt zum Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl (CSU) aufzunehmen. „Es braucht Druck auf die Regierung.“ Die Verantwortlichen müssten verstehen, wie angespannt die Situation vor Ort sei. Selbstverständlich habe man bereits mit Brandl gesprochen, antwortete Gmehling. Dieser habe jedoch keinen Einfluss auf die Geldverteilung des Freistaats. Stattdessen denke der OB vielmehr an einen Austausch mit dem Landtagsabgeordneten Roland Weigert (FW).