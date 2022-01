Ingolstadt

Technische Hochschule Ingolstadt weiht besonderes Gebäude ein

Plus Ministerpräsident Markus Söder eröffnete an der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) den bayernweit ersten Modulbau im Rahmen der „Hightech Agenda“. Was das bedeutet.

Von Dorothee Pfaffel

Mit der „Hightech Agenda“ startete 2019 in Bayern eine bundesweit einzigartige Technologieoffensive. Das Investitionsvolumen: 3,5 Milliarden Euro. Ingolstadt wurde in diesem Zusammenhang zum Mobilitätsknoten ernannt, an dem die KI-gestützte Automobilproduktion sowie autonomes Fahren und unbemanntes Fliegen erforscht werden sollen. Auch die Technische Hochschule Ingolstadt profitiert von der Agenda. Am Montagvormittag eröffneten der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Staatsminister Bernd Sibler den Modulbau an der THI, den ersten, der im Rahmen der „Hightech Agenda Bayern“ fertiggestellt wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

