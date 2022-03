Frankfurt/Neuburg

DIC in Frankfurt sichert sich Aktienmehrheit bei der VIB in Neuburg

Plus Die DIC Asset AG in Frankfurt hat sich die Aktienmehrheit bei der VIB Vermögen AG gesichert. Was das für das Immobilienunternehmen, seine Beschäftigten und den Standort Neuburg bedeutet.

Von Manfred Rinke

Die DIC Asset AG hat ihr Ziel erreicht. Das börsennotierte Frankfurter Immobilienunternehmen hat sich die Aktienmehrheit bei der VIB Vermögen AG gesichert – den Kennzahlen nach „die feinste Immobilienholding in Deutschland“, wie Ludwig Schlosser quasi „sein Baby“ beschreibt. Denn er hat die VIB, die 2000 in die erste und nach wie vor einzige Aktiengesellschaft in Neuburg umgewandelt wurde, 1993 als Personengesellschaft gegründet.

