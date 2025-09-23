OB-Wahl in Neuburg: Franziska Hildebrandt will in Neuburg den Wechsel

Die nächste Kandidatin für die Kommunalwahl 2026 in Neuburg bringt sich in Stellung: Die Wähler-Initiative Neuburg Donau, kurz „Wind“, hat am Montagabend ihre Bewerberin für die Oberbürgermeisterwahl öffentlich vorgestellt. Stadträtin Franziska Hildebrandt, 61 Jahre, wird sich am 8. März um das Amt bewerben. Gegenüber der Neuburger Rundschau hat sie schon vorab ihre Motivation und Ziele darlegt.

Seit fünf Jahren sitzt Hildebrandt im Neuburger Stadtrat, ist zugleich Teil der Arbeitsgruppe Verkehr. Es sei klar gewesen, dass „Wind“ mit einem eigenen Kandidaten Präsenz zeigen will. Hildebrandt will sich dafür einsetzen, dass sich der Umgangston im Stadtrat und die Politikkultur ändern. „Wir brauchen mehr sachorientierte Diskussion und weniger Parteipolitik“, ist sie überzeugt. Konkret wünsche sie sich mehr Offenheit für die Ideen der Stadtratskollegen – egal, von welcher Partei sie vorgetragen werden.

Kommunalwahl 2026 in Neuburg: Drei Themen sollen den Wahlkampf von Franziska Hildebrandt prägen

Den Entschluss, zu kandidieren, habe Hildebrand nach längerer Bedenkzeit gefasst. „Ich weiß, dass es eine fordernde Zeit wird, aber wir haben das Selbstverständnis, in Neuburg etwas zu bewegen. Also braucht es Engagement“, sagt sie selbstbewusst.

Inhaltlich fokussiert sich Hildebrandt, die die Hautarztpraxis ihres Mannes Bernhard Hildebrandt in Neuburg managt, auf drei Themen. „Ich setzte mich dafür ein, die lokale Wirtschaft zu stärken, möchte ein Konzept für mehr Klimaresilienz der Stadt und zudem Verkehrslösungen umsetzen, die unabhängig von der Entscheidung zur Donaubrücke die Probleme angehen.“ Details zu diesen Wahlkampfthemen werde die Gruppierung in einer Klausur im Herbst ausformulieren.

Die Gruppierung „Wind“ ist ein junger Akteur in der Neuburger Kommunalpolitik

„Wind“ ist in der Neuburger Politik ein junger Akteur. Seit August 2019 gibt es die Wähler-Initiative. Unter dem Namen „Wind“ wurde sie zur Kommunalwahl 2020 zugelassen und stellte damals bereits nicht nur eine Liste mit eigenen Kandidaten, sondern auch einen Bewerber für das Amt des Oberbürgermeisters. Frank Thonig trat an und holte knapp 8 Prozent. 2026 wird er seine politische Arbeit beenden. Hildebrandt hofft auf ein ähnliches Ergebnis für sich selbst und im besten Fall drei Stadträte im neuen Gremium.

Nicht nur inhaltlich will Wind Duftmarken setzen. Hinter der Kandidatur Hildenbrandts steckt auch eine strategische Überlegung. „Wir wollen eine Stichwahl erreichen“, sagt die OB-Kandidatin, die überzeugt ist, dass mit einem CSU-Oberbürgermeister Matthias Enghuber sich in der Stadtpolitik nur wenig ändern wird. „Mit Gerhard Schoder als OB sehen wir die Chance auf einen echten Wechsel in Neuburg.“ Schoder tritt für die SPD und die Grünen an. Florian Herold wird für die Freien Wähler kandidieren.