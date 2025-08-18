Mit über zwei Promille auf der A9 unterwegs

Am Sonntag ist auf der A9 eine 55-Jährige mit über 2 Promille aus dem Verkehr gezogen worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gegen 19 Uhr mit ihrem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen der A9 in Richtung München kurz vor dem Parkplatz Rohrbach-Ottersried langsam und in Schlangenlinie. Sie machte so eine Streife auf sich aufmerksam, wurde sofort angehalten und dann auf dem Parkplatz kontrolliert. Der Alkotest ergab 2,24 Promille, zudem wurde im Pkw ein Messer gefunden.

Auf die 55-Jährige aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen warten nun Strafverfahren

Der Pkw wurde versperrt und sowohl der Fahrzeugschlüssel, der Führerschein und das Messer der 55-Jährigen sichergestellt. Anschließend wurde die Frau zur Dienstelle der Polizei gebracht, wo eine Blutentnahme durch einen Arzt veranlasst wurde. Auf die 55-Jährige kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz zu. (Az)