Frau beschädigt absichtlich fremdes Auto und flüchtet

Am Montagabend gegen 21.15 Uhr wurde eine Streife der Verkehrspolizei Ingolstadt nach Zuchering in die Bischof-Neumann-Str. gerufen. Laut dem Polizeibericht fuhr eine bislang unbekannte Frau mit ihrem Pkw ortseinwärts und augenscheinlich absichtlich gegen einen dort geparkten weißen Iveco. Anschließend stieg die Frau aus und warf zwei gefüllte Schnapsflaschen gegen die Windschutzscheibe des Iveco. Diese zersplitterte an mehreren Stellen.

Die Polizei sucht die geflüchtete Frau

Danach stieg die Frau wieder in ihr Fahrzeug und fuhr erneut zweimal gegen den Iveco. Als die Frau einen Passanten wahrnahm, flüchtete sie mit ihrem Pkw. Die Täterin konnte wie folgt beschrieben werden: weiblich, jung, ca. 160 cm groß, schlank, schwarze/dunkle Haare. Das Fluchtfahrzeug wird als dunkler Pkw mit IN-Zulassung beschrieben. Am geschädigten Iveco entstand ein Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Verkehrspolizei Ingolstadt unter 0841/9343-4410.