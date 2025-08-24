Icon Menü
Freie Plätze statt Warteliste: Betreuungs-Situation rund um Neuburg hat sich massiv entspannt

Neuburg-Schrobenhausen

Kindergartenplätze in der Region Neuburg: Lage hat sich komplett gedreht

Freie Plätze statt Warteliste: Erstmals seit Jahren sind in den Kindergärten der Region Kapazitäten vorhanden. Für diese Entwicklung gibt es mehrere Gründe.
Von Barbara Wild
    • |
    • |
    • |
    Erstmals seit vielen Jahren startet das Kindergartenjahr in Neuburg und dem Landkreis ohne Warteliste. Dafür sorgen auch die zusätzlichen 24 Plätze im Kindergarten "Schatzinsel" am Donauwörther Berg. Die Außenanlagen sollen bis Ende September komplett fertiggestellt sein.
    Erstmals seit vielen Jahren startet das Kindergartenjahr in Neuburg und dem Landkreis ohne Warteliste. Dafür sorgen auch die zusätzlichen 24 Plätze im Kindergarten "Schatzinsel" am Donauwörther Berg. Die Außenanlagen sollen bis Ende September komplett fertiggestellt sein. Foto: Barbara Wild

    Erstmals seit Jahren startet das Kindergartenjahr im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ohne lange Warteliste. „Die Lage entspannt sich zusehends“, sagt Andrea Kirschner, die im Jugendamt des Landkreises den Überblick über die Betreuungssituation in der Region hat. Meldeten im vergangenen Jahr die Gemeinden noch Andrang und hohe Nachfrage an Plätzen im Kindergarten und in Krippen, kann dieses Jahr zum 1. September so gut wie jeder Bedarf an Betreuung gedeckt werden. Mehrere Faktoren haben offensichtlich dazu geführt, dass sich die Situation so deutlich verbessert hat.

