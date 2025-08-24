Kindergartenplätze in der Region Neuburg: Lage hat sich komplett gedreht

Erstmals seit Jahren startet das Kindergartenjahr im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ohne lange Warteliste. „Die Lage entspannt sich zusehends“, sagt Andrea Kirschner, die im Jugendamt des Landkreises den Überblick über die Betreuungssituation in der Region hat. Meldeten im vergangenen Jahr die Gemeinden noch Andrang und hohe Nachfrage an Plätzen im Kindergarten und in Krippen, kann dieses Jahr zum 1. September so gut wie jeder Bedarf an Betreuung gedeckt werden. Mehrere Faktoren haben offensichtlich dazu geführt, dass sich die Situation so deutlich verbessert hat.

