Freie Wähler Neuburg rüsten sich für den anstehenden Wahlkampf

Die Freien Wähler Neuburg rüsten sich für den anstehenden Kommunalwahlkampf. Bei ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthof Pfafflinger am Donnerstagabend stellten sie nicht nur Florian Herold als ihren OB-Kandidaten auf (wir berichteten), sondern justierten auch ihre interne Organisation. Erstmals gilt es als erklärtes Ziel, aus jedem Neuburger Ortsteil einen Kandidaten auf die Liste für den künftigen Stadtrat zu finden. Um dies zu koordinieren, gibt es einen neu geschaffenen Ortsteilsprecher. Auch auf Kreisebene wollen sich die Freien Wähler besser vernetzen.

Die Stimmung im Pfafflinger war positiv aufgeladen. 32 Mitglieder und damit offensichtlich so viele wie selten bei einer Jahreshauptversammlung waren gekommen. Das lag nicht nur an der Kür des OB-Kandidaten, sondern sicher am bevorstehenden Wahlkampf. Die Freien Wähler hoffen auch im neuen Stadtparlament mit künftig 40 Sitzen ihre Position zu stärken. Derzeit stellen sie sechs Stadträte. Das Bekenntnis zur zweiten Donaubrücke bekräftigten sie allesamt.

Stadträte der Freien Wähler berichten von ihrer Arbeit

Die Stadträte berichteten in der JHV von ihrer Arbeit. Klaus Babel zeigte sich stolz über sein erfolgreiches Engagement für das Obere Tor in der Altstadt. Ab März 2026 soll die Sanierung beginnen und dann zwei Vereine dort unterkommen (wir berichten). Sissy Schafferhans, die künftig Frauenbeauftragte sein wird, schilderte ihren Kampf für eine Toilette am Kneipp-Becken am Graben. „Das WC ist fertig, nur eröffnet ist es noch nicht“, sagte sie. Sie hoffe, dass das noch dieses Jahr geschehe.

Aus seinem umfangreichen Themenbereich als Verkehrsreferent und Fahrradbeauftragter berichtete Bernhard Pfahler. „Ich kann es niemandem recht machen“, so sein Resümee. Er werde weiterhin vehement für die Fahrradbrücke kämpfen. Werksreferent Roland Harsch berichtete, dass mit der Sanierung der Umkleiden im Parkbad im kommenden Jahr das Nötigste gemacht sei. „Dann ist für ein paar Jahre Ruhe“, so Harsch. Doch der neue Stadtrat müsse grundsätzlich entscheiden, wie es mit den Bädern weitergeht. Noch in diesem Herbst stünden bei der Nahwärme wichtige Entscheidungen an.

„Oberbürgermeister der Herzen“ wird Johann Habermeyer genannt

Der „Oberbürgermeister der Herzen“, wie Herold Neuburg zweiten Bürgermeister Johann Habermeyer betitelte, berichtet davon, dass Neuburg in den kommenden Jahren ein städtebaulische Entwicklungskonzept (ISEK) erarbeiten wolle und ihn dessen Rahmen neue Projekte mit Städtebauförderung umsetzen wolle. Auch Bürgerbeteiligung sei hier vorgesehen.

Lars Schnauber aus Joshofen wird künftig als Ortsteilsprecher dafür sorgen, dass die Belange dieser berücksichtigt werden. Er selbst ist auch Mitglied der AG Dorferneuerung, die Bauarbeiten für das schönere Dorf laufen derzeit. Wahlkampfmanager und zuständig für Öffentlichkeitsarbeit ist Christoph Schägger. Er führt bekanntermaßen auch das Facebook-Portal „Wir sind Neuburg“. Sissy Schafferhans soll als Landkreissprecher den Kontakt zu anderen Ortsverbänden und zu den FW-Kreisräten halten und für Informationsaustausch sorgen. Zugleich unterstützt sie die ebenfalls anwesende Landrats-Kandidatin Nancy Degenhardt.

„Wir arbeiten sachorientiert und lokal“, betonte Ortsvorsitzende Florian Herold, der einstimmig wiedergewählt wurde. „Unser Ziel ist ein Neuburg, in dem man sich wohlfühlt und gerne lebt.“ Mitte Oktober sollen die Kandidaten für die Stadtratsliste nominiert werden.

Vorstand der FW Neuburg Vorsitzender: Florian Herold

Stellvertreter: Bernhard Pfahler, Matthias Winter

Schriftführerin: Nancy Degenhardt

Schatzmeister: Wieland Radlmair

Organisationsleiter, Wahlkampfmanager, Öffentlichkeitsarbeit: Christoph Schägger

Frauenbeauftragte, Landkreis-Sprecherin: Sissy Schafferhans

Jugendbeauftragter und Beauftragter für interkulturelle Gemeinschaft: Deniz Murici

Ortsteilsprecher: Lars Schnauber

Seniorenbeauftragte: Gudrun Perzlmeier

Ehrungsbeauftragter: Waldemar Foh