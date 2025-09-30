Freisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft: 46 Junghandwerker erhalten Gesellenbriefe

Mit einer feierlichen Zeremonie hat die Kreishandwerkerschaft Neuburg am Freitag 46 junge Handwerkerinnen und Handwerker offiziell aus der Lehrzeit verabschiedet und in den Kreis der Gesellinnen und Gesellen aufgenommen. Im Beisein zahlreicher Ehrengäste, darunter Vertreter aus Politik, Wirtschaft und den Berufsschulen, würdigte Kreishandwerksmeister Hans Mayr den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung.

Kreishandwerksmeister Hans Mayer hebt die Bedeutung des Handwerks hervor

„Heute ist ein besonderer Tag – für Sie, für Ihre Familien, für die Betriebe und für unser gesamtes Handwerk“, betonte Mayr in seiner Ansprache. Die steigenden Ausbildungszahlen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen seien ein starkes Signal für die Zukunft: „Das Handwerk hat nichts von seiner Attraktivität verloren – im Gegenteil, es gewinnt an Bedeutung.“ In seiner Festrede hob Hans Mayr zudem den Fleiß und die Ausdauer der Absolventinnen und Absolventen hervor: „Sie alle dürfen zu Recht stolz auf sich sein. Sie haben gelernt, Verantwortung zu übernehmen, Probleme zu lösen und ihr Können Tag für Tag unter Beweis zu stellen.“

Gleichzeitig appellierte er an die jungen Gesellinnen und Gesellen, ihr Handwerk aktiv nach außen zu vertreten: „Seien Sie Botschafter des Handwerks! Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen und werben Sie bei Freunden und Bekannten. Denn das Handwerk ist mehr als ein Beruf – es ist Kultur, Identität und Heimat.“ Das Besondere am Handwerk sei, so Mayr, dass am Ende eines Arbeitstages sichtbare Ergebnisse stünden – ein Haus, ein Möbelstück oder eine funktionierende Heizung. „Das Handwerk gibt Ihnen die Möglichkeit, etwas Sinnvolles zu tun, das direkten Einfluss auf das Leben der Menschen hat.“

Die Prüfungsbesten der Innungen erhielten Präsente und einen Weiterbildungsgutschein

Eine besondere Anerkennung erhielten mit Philip Fleckenstein (Maler und Lackierer), Josef Kugler (Schreiner), Mathias Wittmann (Anlagenmechaniker) und Gabriel Riedl (Zimmerer) die jeweils Prüfungsbesten ihrer Innungen. Sie erhielten neben Glückwünschen auch Präsente sowie einen Weiterbildungsgutschein der Handwerkskammer. Mit den traditionellen Worten „Ich spreche Sie frei“ entband Kreishandwerksmeister Mayr die jungen Handwerker von den Rechten und Pflichten ihres Lehrvertrags und erklärte sie zu ordentlichen Gesellinnen und Gesellen. Anschließend überreichten Franz Xaver Peteranderl, Präsident der Handwerkskammer für München und Oberbayern, sowie die jeweiligen Obermeister die Gesellenbriefe. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von einem Bläserquintett der Stadtkapelle Neuburg. (AZ)