„Donaucleanup“: Freiwillige sammeln Müll an der Donau in Neuburg

22 Freiwillige sind am Samstag zusammengekommen, um an der Donau in Neuburg Müll zu sammeln. Sie waren Teil der Aktion „Donaucleanup“, in dessen Rahmen an diesem Tag Menschen in ganz Europa Müll gesammelt haben, mit dem Ziel, dass weniger Müll in die Flüsse und Weltmeere gelangt. Auch den Freiwilligen in Neuburg ist es gelungen, ein Zeichen zu setzen. Die Sammlerinnen und Sammler wurden von Passanten angesprochen und gelobt. Ein Passant hat sich sogar spontan der Aktion angeschlossen.

„Donaucleanup“ in Neuburg: Teilnehmer finden Grill und Fahrrad

Müll wurde vor allem an der südlichen Seite der Donau gefunden, vom Ruderclub bis zum Englischen Garten. Die größten Müllteile waren ein Grill und ein angeschwemmtes Fahrrad. Dazu kamen unzählige Zigarettenkippen. Die Müllsammler waren zufrieden und sind im nächsten Jahr alle wieder mit dabei, heißt es. Vor allem die Kinder waren mit Begeisterung dabei und haben versprochen, im nächsten Jahr mit Freunden zu kommen. (AZ)