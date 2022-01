Ingolstadt

Neues Freizeit-Angebot: Trampolinpark in Ingolstadt eröffnet

Jede Menge Platz für kleine und große Sprünge gibt es in der neuen Trampolinhalle in Ingolstadt.

Plus Neben dem Ingolstadt Village gibt es seit Weihnachten eine Trampolinhalle., die Jumptown. Besucherinnen und Besucher können ihre Sprungkraft testen oder einen Ninja-Warrior-Parcours absolvieren.

Von Luzia Grasser

Wer im Sommer durch die Wohngebiete der Region fährt, der sieht sie in fast jedem Garten stehen: Trampoline in allen Größen und Farben. Wer nicht nur bei Sonnenschein große Sprünge machen will, sondern auch bei Schnee und Regen, der ist seit Kurzem in Ingolstadts Osten am richtigen Ort. Direkt neben dem Ingolstadt Village hat am ersten Weihnachtsfeiertag eine Trampolinhalle eröffnet – die erste in der ganzen Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

