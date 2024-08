Soforthilfe nach Hochwasser: Antragsfrist bis 30. September verlängert

Nach dem schweren Hochwasserereignis in Bayern im Frühsommer dieses Jahres unterstützt das Finanzministerium betroffene Privathaushalte mit Soforthilfen für Hausrat und Ölschäden an Wohngebäuden. Die Antragsfrist dafür wurde jetzt verlängert. Sie wäre Ende August ausgelaufen und wurde nun um vier Wochen auf den 30. September ausgeweitet. Das teilt das Ministerium am Freitag mit.

Bislang seien über 28,5 Millionen Euro an Soforthilfen ausbezahlt worden. „Um allen berechtigten Privathaushalten die Möglichkeit zu bieten, einen ordnungsgemäßen Antrag zu stellen und die Soforthilfen in Anspruch zu nehmen, können Betroffene ihren Antrag bis einschließlich 30. September 2024 stellen,“ wird Finanz- und Heimatminister Albert Füracker zitiert.

CSU Schrobenhausen hat sich für Verlängerung der Antragsfrist eingesetzt

Für die verlängerte Antragsfrist haben sich im Landkreis die CSU Schrobenhausen und Bezirksrätin Martina Keßler (CSU) starkgemacht. „Wir haben von einigen Betroffenen die Rückmeldung erhalten, dass es aufgrund der vielfach angespannten persönlichen Situation noch mehr Zeit braucht, um die Soforthilfe zu beantragen“, teilt CSU-Ortsvorsitzender Andy Vogl mit. Martina Keßler sieht dabei auch jene Menschen, die mit Anträgen und Behördenkontakt nicht so firm sind. „Die allermeisten Menschen füllen wahrscheinlich zum ersten Mal so einen Antrag aus, wir dürfen hier nicht so streng sein.“ Die örtliche CSU habe deshalb den Pfaffenhofener CSU-Landtagsabgeordneten Karl Straub, der auch für Schrobenhausen zuständig ist, und den befreundeten Pfaffenhofener Kreisrat Christian Moser (CSU) in dieser Frage eingebunden. Straub habe sich daraufhin bei der Staatsregierung für eine Verlängerung der Frist eingesetzt.

Mehr Informationen zu den Soforthilfeprogrammen für Privathaushalte gibt es unter Hochwasser 2024 (bayern.de). (AZ)