Frontalcrash mit zwei Totalschäden in Schrobenhausen: B300 über zwei Stunden komplett gesperrt

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B300 sind am Sonntagnachmittag zwei Autofahrer verunfallt – eine Frau wird verletzt ins Klinikum geflogen. Der Schaden beträgt rund 25.000 Euro.

55-Jährige gerät in den Gegenverkehr – Augsburger kann nicht mehr ausweichen

Nach Angaben der Polizeiinspektion Schrobenhausen war eine 55-jährige Frau aus Kösching gegen 16.45 Uhr in Richtung Langenbruck unterwegs, als sie aus bislang ungeklärten Gründen in gerader Linie auf die Gegenspur geriet. Dort prallte sie frontal mit dem Kleinlaster eines 53-jährigen Augsburgers zusammen, der nicht mehr ausweichen konnte. Die Frau erlitt unter anderem eine Thoraxprellung und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Ingolstadt gebracht. Der Fahrer des Lasters blieb unverletzt.

Frontalunfall bei Schrobenhausen: B300 für mehrere Stunden voll-gesperrt

Die B300 war zwischen der Ausfahrt Mitterweg und Schrobenhausen-Mitte für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Schrobenhausen regelte den Verkehr und betreute die Umleitung. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. (AZ)