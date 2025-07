Der Frühjahrs-Hoagarten ist zurück in Grasheim

Zum großen Frühjahrs-Hoagarten des Donaugau-Trachtenverbandes bittet der Trachtenverein Dö‘ Birkastoana Grasheim am Samstag, 5. April, ins Gasthaus „Zum Karmann“ in Grasheim. Anlass für die Traditionsveranstaltung, die nach zehn Jahren erstmals wieder in der Moosgemeinde zu Gast ist, ist der 100. Geburtstag des Vereins, der am 8. April 1925 beim Müllerwirt gegründet wurde. Das Jubiläum wird heuer zwar ohne großes Fest mit Festakt, dafür mit mehreren, darunter auch neuen Veranstaltungen übers Jahr verteilt gefeiert.

