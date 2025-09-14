Icon Menü
Frust bei der Müllabfuhr in Neuburg: Warum Tonnen stehenbleiben

Neuburg-Schrobenhausen

Müllmänner „wollen nicht mehr“: Warum in Neuburg immer wieder Mülltonnen stehenbleiben

Bereits mehrfach sind heuer Mülltonnen in Neuburg verspätet abgeholt worden. Die Probleme dahinter sind tiefergehend – und offenbaren einen großen Frust bei den Müllwerkern.
Von Andreas Zidar
    •
    •
    •
    Die Müllwerker der Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen holen in der Region den Rest- und den Biomüll ab.
    Die Müllwerker der Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen holen in der Region den Rest- und den Biomüll ab. Foto: Andreas Zidar (Archivbild)

    Neulich hat sich in Neuburg die Leerung der Biotonnen verzögert, mal wieder. Heuer ist das bereits mehrfach passiert. Die Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen sprachen von „betrieblichen Engpässen“. Glaubt man aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern der Müllabfuhr, steckt hinter solchen Nachrichten mehr. Sie beklagen ein schlechtes Arbeitsklima und eine dadurch sinkende Arbeitsmoral.

