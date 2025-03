IHK-Regionalausschuss: Bangen, hoffen und eine Portion Frust

Entwaldungsverordnung, Wistleblower-Gesetz, Taxonomie und Lieferkettensorgfaltsgesetz. Solche und viele andere Begriffe, hinten denen sich zum Teil irrwitzige Gesetze und Verordnungen, verbunden mit einem großen bürokratischen Aufwand, verbergen, treiben so manchen Unternehmer den Schweiß auf die Stirn und die Zornesröte ins Gesicht. Die Bürokratie fresse die Wirtschaft inzwischen regelrecht auf. Auch bei der Sitzung des IHK Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhausen klagten Geschäftsführer und Firmeninhaber genau diesen Umstand an. Die Hoffnung ist nicht allzu groß, dass die kommende Regierung an diesen Stolpersteinen etwas ändert.

