Polizei stoppt Autofahrer ohne gültige Erlaubnis

Zwei Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind in Neuburg wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis angezeigt worden. Nach Angaben der Polizei wurde am Mittwochabend ein 21-jähriger Mann mit bosnischer Staatsangehörigkeit in Feldkirchen kontrolliert, am Donnerstagmorgen ein 40-jähriger Mann aus Kroatien. Beide leben seit längerer Zeit in Deutschland und hätten ihre ausländischen Führerscheine umschreiben lassen müssen. Laut Polizei müssen sie nun mit einem Strafverfahren rechnen. (AZ)

