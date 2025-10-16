Icon Menü
Führerschein Polizei stoppt in Neuburg zwei Fahrer ohne gültige Erlaubnis

Neuburg

Polizei stoppt Autofahrer ohne gültige Erlaubnis

Zwei Männer mit ausländischem Führerschein nach Kontrolle angezeigt. Ihnen droht nun ein Strafverfahren.
Von Claudia Stegmann
    • |
    • |
    • |
    In Feldkirchen wurden zwei ausländische Männer wegen ungültiger Führerscheine angezeigt.
    In Feldkirchen wurden zwei ausländische Männer wegen ungültiger Führerscheine angezeigt. Foto: dpa

    Zwei Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind in Neuburg wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis angezeigt worden. Nach Angaben der Polizei wurde am Mittwochabend ein 21-jähriger Mann mit bosnischer Staatsangehörigkeit in Feldkirchen kontrolliert, am Donnerstagmorgen ein 40-jähriger Mann aus Kroatien. Beide leben seit längerer Zeit in Deutschland und hätten ihre ausländischen Führerscheine umschreiben lassen müssen. Laut Polizei müssen sie nun mit einem Strafverfahren rechnen. (AZ)

