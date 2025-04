Ausgebüxter Fünfjähriger löst einen Polizeieinsatz aus

Am Montagabend gegen 19 Uhr hat eine 32-Jährige in Ingolstadt ihren fünfjährigen Sohn als vermisst gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, waren Mutter und Kind auf einem Spielplatz an der Brucknerstraße, als sich der Bub in einem unbeobachteten Moment mit seinem Tretroller auf und davon machte.

Die Polizei in Ingolstadt suchte mit Hunden nach dem verschwundenen Jungen

Die Polizei Ingolstadt suchte mit mehreren Streifenbesatzungen und zwei Polizeisuchhunden nach dem Jungen. An der Suche waren außerdem eine Rettungshundestaffel mit sechs Suchhunden und eine private Suchhundestaffel beteiligt. Gegen 21 Uhr wurde der Bub schließlich gefunden. Der Sicherheitsdienst im Westpark war auf ihn aufmerksam geworden. Er konnte laut Polizei wohlauf an seine Mutter übergeben werden. (AZ)