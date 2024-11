Aufstiegsambitionen trotz Rückschlägen beim SV Wagenhofen

Der SV Wagenhofen kann zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf in der A-Klasse Neuburg sein. So schloss man die Hinrunde auf Platz drei mit 31 Punkten ab und bestätigte seine Aufstiegsambitionen. Jedoch musste man auch einige Rückschläge wie die Niederlage gegen den Tabellenersten FC Staudheim (0:2) oder auch das Unentschieden am vergangenen Spieltag gegen den BSV Neuburg einstecken.

