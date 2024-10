Der SV Weichering kann mit dem bisherigen Saisonverlauf in der A-Klasse Neuburg zufrieden sein. So befindet sich der Fünfte der Vorsaison auf dem dritten Tabellenplatz und ist punktgleich mit dem Zweiten SV Grasheim. Auch am vergangenen Spieltag hat der SVW gegen den BSV Neuburg mit einem Tor in der Nachspielzeit den nächsten Dreier eingefahren.

