Fußball-Bezirksliga

vor 17 Min.

Der VfR Neuburg möchte „den eingeschlagenen Weg fortführen“

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg ist in die Vorbereitung auf die Saison 2024/25 gestartet. Welchen Plan die Lilaweißen verfolgen und warum über konkrete Ziele (noch) nicht gesprochen wird.

Von Roland Geier

Langsam kehrt beim VfR Neuburg nach der Hochwasserkatastrophe, als das gesamte Sportgelände am Brandl komplett überflutet war, Normalität ein. Die Nebenplätze sind wieder in einem guten Zustand. Probleme gibt es noch auf dem Hauptplatz, da die Pumpe für die Bewässerungsanlage wegen eines Wasserschadens den Geist aufgegeben hat. Da ist schnelle Hilfe nötig, um das teilweise noch mit Sand bedeckte Hauptspielfeld zu präparieren. Vorsitzender Peter Kryzanowski ist jedoch optimistisch, dass auch dieses in Kürze bespielbar sein wird.

Dank vieler Helfer verzögerte sich die Vorbereitung auf die kommende Saison deshalb nicht. Am Dienstag stand Coach Marco Küntzel fast der gesamte Bezirksliga-Kader zum Trainingsauftakt zur Verfügung. Mit Yunus Erdal (zum FC Ehekirchen), Robin Stamenkov (SpVgg Joshofen/Bergheim) und Moritz Bartoschekt (SC Ried) haben die Lilaweißen „nur“ drei Abgänge zu verzeichnen. Nach dem großen Umbruch vor der vergangenen Saison, als man nahezu vollständig auf den eigenen Nachwuchs baute, möchte man dieser Linie nun treu bleiben.

