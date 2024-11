Beim VfR Neuburg standen am vergangenen Samstag Aufwand und Ertrag in keinem guten Verhältnis. Zwar zeigte man gegen den TSV Dinkelscherben über weite Strecken ansehnlichen und attraktiven Fußball, stand am Ende aber mit leeren Händen da.

Max Neff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Peter Krzyzanowski Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Personalsorge Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis