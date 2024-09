VfR Neuburg: Neue Ansprache, andere Taktik

Hinter Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg liegt eine turbulente Woche. Nachdem Trainer Marco Küntzel gegenüber unserer Redaktion noch angekündigt hatte, „nicht aufgeben“ zu wollen, kam es schließlich doch zur Trennung. Letztendlich glaubten beide Seiten nicht mehr daran, in dieser Konstellation die Wende einleiten zu können. Vorsitzender Peter Krzyzanowski wird den Tabellenletzten in den zehn Spielen bis zur Winterpause trainieren, Sebastian Habermeyer bleibt wie bisher Co-Trainer.

Der 30-jährige Mittelfeldspieler betont, ein „sehr gutes Verhältnis“ zu Küntzel gehabt zu haben und auch gerne mit ihm gemeinsam weitergemacht hätte. Aber sportlich sei die Trennung „nachvollziehbar“. Schließlich läuft der VfR Neuburg den eigenen Erwartungen hinterher. Statt sich in vorderen Tabellenregionen unterwegs zu sein, befindet man sich mitten im Abstiegskampf.

VfR Neuburg ist Tabellenletzter

„Sechs Punkte nach zehn Spielen sind zu wenig, weniger geht kaum“, weiß Habermeyer, der den kommenden Wochen dennoch optimistisch entgegenblickt. „Wir waren nur in zwei, drei Partien die schlechtere Mannschaften, sind von den Gegnern nicht weit entfernt“, sagt er. Beim jüngsten 0:2 im Kellerduell gegen den FC Horgau etwa. Das Spiel hätte, so Habermeyer, auch 5:1 für die Lilaweißen ausgehen können. „Irgendwie war es symptomatisch für diese Saison. Wir sind vor dem Tor zu verkopft, es spielt eine große Verunsicherung mit.“ Die gelte es nun aus dem Team zu bekommen. Aber wie? „Durch eine neue Ansprache, die Peter reinbringt“, sagt Habermeyer zum einen. „Und durch einen anderen, offensiveren Spielstil, in dem wir den Jungs Vertrauen schenken.“

Zuletzt habe man, auch notgedrungen, etwas anders agiert. „Wir mussten wegen einiger Ausfälle viel rotieren zuletzt“, sagt der Co-Trainer. „Es ist nicht Marcos und meine Philosophie, sich hinten einzuigeln.“ Durch die Umstellungen und sich wiederholende individuelle Fehler aber sei man dazu gezwungen gewesen. „Das war nicht erfolgreich, muss ich ehrlich sagen“, so Habermeyer. „Wir werden künftig anders rangehen und hoffen, dass es fruchtet.“ Situatives Pressing stand im Training auf dem Programm, die Offensivspieler sollen Freiheiten erhalten. „Das geht aber nicht von heute auf morgen“, so Habermeyer.

VfR Neuburg gastiert in Jettingen

Drei Spiele stehen nun binnen sechs Tagen auf dem Programm. Die Chance, Boden gut zu machen ist genauso vorhanden wie die Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Zunächst steht am Sonntag (15 Uhr) die Partie beim Tabellenvierten VfR Jettingen an. „Das ist eine gute Mannschaft, die in der Defensive über erfahrene Spieler verfügt“, sagt Habermeyer. „Aber wir wissen, dass wir dort bestehen können.“ Nicht zur Verfügung steht weiterhin Maxi Christl, hinter den Einsätzen von Real Morina und Frederic Wytopil stehen noch Fragezeichen. Nachrücken könnten auch Spieler aus der zweiten Mannschaft, die diese Woche gemeinsam mit der Bezirksligatruppe trainierten. Marco Küntzel hatte dies nicht zugelassen und getrennt trainiert. „Wir wollen als Verein und zwischen den Mannschaften enger zusammenrücken“, begründet Habermeyer den Kurswechsel.

Wie es für ihn selbst ab Winter weitergeht, steht indes noch nicht fest. Krzyzanowski hatte die Überlegung geäußert, den 30-Jährigen zum Cheftrainer zu machen. „Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Das ist weit weg und ist Zukunftsmusik“, sagt Habermeyer. Zunächst gelte der volle Fokus den Spielen bis zur Winterpause. „Ich will dem Verein erhalten bleiben. In welcher Funktion, ist offen.“

„