Der SV Karlshuld hat am achten Spieltag in der A-Klasse 3 Donau/Isar am Samstag um 15 Uhr mit einem Sieg über den Tabellensiebten SV Irsching- Knodorf die Chance, die alleinige Tabellenführung zu übernehmen. Der direkte Konkurrent der Mösler, der TV Vohburg, der mit 18 Punkten gleichauf liegt, ist spielfrei.

