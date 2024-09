Der FC Ehekirchen hat in der Fußball-Landesliga Südwest nach drei sieglosen Partien wieder gewonnen und strebt nun an, eine Siegesserie aufzubauen. Beim abstiegsbedrohten VfL Kaufering setzten sich die Schwarzweißen in der vorigen Woche in einem kämpferischen Spiel mit 2:1 durch.

