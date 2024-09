FC Ehekirchen: Christoph Hollinger blickt nach Elfmeter-Fehlschuss nach vorn

Die Möglichkeit für den FC Ehekirchen in der Vorwoche war groß, gegen den favorisierten FC Gundelfingen eine Überraschung zu schaffen. Auch wenn am Ende ein deutliches 0:3 auf der Anzeigentafel stand. „Das Spiel war knapper, als es das Ergebnis aussagt“, sagt auch Spielertrainer Christoph Hollinger. „Es gab einige Momente, in denen wir die Partie hätten drehen können, zum Beispiel mein Elfmeter.“

