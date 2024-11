Fußball-Landesliga Südwest FC Ehekirchen fährt zum „Bonusspiel“ nach Schwabmünchen

Der FC Ehekirchen kann mit 35 Punkten beruhigt in die Winterpause gehen. Was Abteilungsleiter Markus Bissinger zur bisherigen Saison sagt und warum er sich im Spiel in Schwabmünchen etwas ausrechnet.