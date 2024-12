FC Ehekirchen kassiert knappe Niederlage beim Tabellenführer

Der FC Ehekirchen hat in der Landesliga Südwest eine Überraschung beim Tabellenführer verpasst. Trotz einer ansprechenden Leistung ging die Partie beim TSV Schwabmünchen mit 3:4 verloren. Der Gastgeber feierte den Erfolg und den Platz an der Sonne bei der anschließenden Weihnachtsfeier.

Doch bevor das Team um Kapitän Tim Uhde feiern konnte, gab es ein hartes Stück Arbeit zu leisten. Mit dem FC Ehekirchen war eine Mannschaft zu Gast, die grundsätzlich als unbequem gilt und dazu noch mit vier Siegen am Stück auch ordentlich Rückenwind hat. Von Beginn an hielten die Gäste gut und intensiv dagegen, sodass sich auf schwer zu spielendem Untergrund eine durchaus gute Partie entwickelte. Ehekirchen kam besser in die Partie und hatte in den ersten Minuten auch einige gute Gelegenheiten, scheiterten aber immer wieder an Lukas Schneider im Schwabmünchner Tor.

Mit der mehr oder weniger ersten guten Offensivaktion holten sich die Hausherren die Führung. Maik Uhde brachte einen Freistoß gefährlich in den Strafraum, Ehekirchen lies Gabriel Merane zu viel Platz und dieser vollendete per Kopf. Doch die Freude über die Führung währte nicht lange. Nur zwei Minuten nach dem 1:0 folgte das 1:1. Lukas Schneider unterlief einen Eckball und vor dem Tor konnte Christoph Hollinger – umringt von drei Schwabmünchnern – zum nicht unverdienten Ausgleich einköpfen. Und wieder dauerte es nicht lange, ehe Schwabmünchen erneut jubeln durfte. Gabriel Merane wurde im Ehekirchener Strafraum unsanft gestoppt und den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst zum 2:1. Nach diesen wilden fünf Minuten verflachte das Spiel zusehends und Torszenen wurden auf beiden Seiten Mangelware.

FC Ehekirchen verliert beim TSV Schwabmünchen

Knapp zehn Minuten vor der Pause schien dann jedoch die Vorentscheidung gefallen zu sein. Maik Uhde schicke Maximilian Aschner auf dem Flügel auf die Reise und machte sich selbst auf den Weg in den Strafraum. Und dort kam der Ball auch wieder bei ihm an, nachdem zwei Gästespieler und auch Maximilian Krist den Ball im Zentrum verpassten. Uhde brachte den aufgrund des Untergrund nicht einfach zu verarbeitenden Ball aufs Tor, wo ihn Ehekirchens Torhüter Niklas Gordy genau an den Kopf seines Teamkameraden Yunus Erdal abfälschte, von dem das Spielgerät dann ins Tor tropfte.

Doch der Zwei-Tore-Vorsprung vor der Pause sollte nicht für eine entspannte zweite Hälfte genügen. Ehekirchen wollte nicht aufgeben und schon acht Minuten nach dem Seitenwechsel sah Schwabmünchens Defensive bei einem Eckball wieder nicht gut aus und die Gäste verkürzten auf 3:2 durch Paul Schmidt. Fortan entwickelte sich ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. 20 Minuten vor dem Ende glaubten viele an die erneute Vorentscheidung. Nach einem Ballgewinn von Tim Uhde machte sein Bruder Maik den Ball gegen zwei Gegner fest, leitete ihn weiter und die folgende Flanke landete vor den Füßen von Maxi Aschner – 4:2. Doch erneut währte die Freude nicht lange. Nur zwei Minuten später war Ehekirchens Torjäger Maximilian Schmidt am langen Pfosten ungedeckt und verkürzte erneut. Die Gäste drückten nun, doch Schwabmünchen hielt Stand und brachte den knappen Vorsprung ins Ziel.

FC Ehekirchen Gordy – Labus, Schmidt, Erdal (84. Gerbl), Seitle (43. Füger), Koschig (53. Kugler), Lauber (62. Ettenreich), Hollinger, Biermann, Schmidt, Hollinger.