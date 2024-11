Der FC Ehekirchen hat sich in den vergangenen Wochen ein komfortables Polster auf die hinteren Tabellenplätze in der Landesliga Südwest erspielt. Nach dem 4:1 beim FC Kempten vergrößerte man in der Vorwoche durch einen 2:1-Erfolg gegen den FSV Pfaffenhofen den Vorsprung auf den Gegner auf sieben Punkte.

