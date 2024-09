Der NR-Kicktipp mit A-Klassist TSV Ober-/Unterhausen

Neue Runde, neues Glück: In der fünften Folge des „NR-Kicktipps“ schickt Fußball-A-Klassist TSV Ober-/Unterhausen seinen Kapitän MAximilian Pils ins Rennen. Der Auftrag ist klar: Den Spitzenreiter FC Zell/Bruck (zehn Punkte) zu überflügeln. Für jedes exakt vorhergesagte Resultat gibt es drei Punkte, die richtige Tendenz wird noch mit einem Zähler honoriert. Der Gesamtsieger darf sich am Saisonende über elf Trainingsbälle von Sport Dünstl in Neuburg freuen. Nachfolgend die zehn zu tippenden Partien:

FC Ehekirchen – FC Gundelfingen (Landesliga Südwest) „Der Gundelfingen steht als Tabellenzweiter zwar deutlich vor dem FC Ehekirchen, dennoch glaube ich an einen Heimsieg. Ich weiß von meinem Bekannten Florian Ettenreich, dass eine gute Stimmung in der Mannschaft ist. Außerdem wird das Team gegen seinen Ex-Trainer besonders motiviert sein.“ Mein Tipp 2:1

TSV Nördlingen II – VfR Neuburg (Bezirksliga Nord) „Rein tabellarisch steht Nördlingen natürlich besser da. Ich habe mir die Historie der Aufeinandertreffen angeschaut und da hat der VFR eigentlich immer gewonnen. So wird es auch diesmal kommen.“ Mein Tipp 1:3

SpVgg Joshofen-Bergheim – FC Gerolsbach (Kreisliga Ost) „Joshofen ist richtig gut drauf, hat mit Ausnahme der Niederlage in der vorigen Woche alle Spiele gewonnen. Daher rechne ich mit einem deutlichen Heimsieg.“ Mein Tipp 4:1

SV Klingsmoos – TSV Friedberg (Kreisliga Ost) „Der TSV Friedberg hat in sechs Spielen nur einen Punkt geholt. Daher geht Klingsmoos als Favorit ins Spiel und wird sich durchsetzen.“ Mein Tipp 2:0

TSV Burgheim – BC Adelzhausen (Kreisligs Ost) „Beim TSV Burgheim schaut es aktuell nicht so gut aus. Adelzhausen, ist ein starker Gegner, der vorne mit dabei ist. Aber ein Punkt wird für Burgheim möglich sein.“ Mein Tipp 1:1

SC Ried – FC Illdorf (Kreisklasse Neuburg) „Der SC Ried hat neun Punkte geholt, was eine gute Leistung ist. Nach der Niederlage in der vorigen Woche findet Ried in die Erfolgsspur zurück und wird sich gegen den FC Illdorf knapp durchsetzen.“ Mein Tipp 3:2

TSG Untermaxfeld – SC Rohrenfels (Kreisklasse Neuburg) „Der SC Rohrenfels ist noch punktlos, es läuft noch nicht ganz so gut. Untermaxfeld ist besser in die Saison gestartet und wird das Spiel für sich entscheiden.“ Mein Tipp 2:1

SV Wagenhofen – SV Sinning (A-Klasse Neuburg) „Die Begegnung finde ich persönlich sehr spannend, die Vereine sind direkte Nachbarn. Wagenhofen macht bisher einen sehr starken Eindruck, was wir gegen sie gemerkt haben. Sie haben Tempo in ihren Aktionen und sind gut drauf.“ Mein Tipp 3:2

BSV Neuburg – Rennertshofen II (A-Klasse Neuburg) „Beim BSV Neuburg läuft es zwar noch nicht so richtig, aber die Mannschaft hat Potenzial. Dieses wurde nur noch nicht abgerufen. Gegen Rennertshofen II platzt der Knoten, der BSV siegt deutlich.“ Mein Tipp 4:1

TSV Ober-/Unterhausen – SV Grasheim (A-Klasse Neuburg) „Ich bin voll optimistisch. In unserer Mannschaft herrscht gute Stimmung. Es tut gut, mit sieben Punkten im Mittelfeld zu stehen und nicht unten drin zu sein wie der Vorsaison. Unser Trainer hat sich Grasheim angeschaut und dem Team den ein oder anderen Tipp gegeben. Drei Punkte sind möglich. Ich selbst bin mal wieder verletzt und leider nicht dabei.“ Mein Tipp 3:1