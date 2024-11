NR-Kicktipp: Rennertshofens Simon Pickhard glaubt an die Revanche

Der FC Rennertshofen spielt in der Kreisliga Ost eine starke Saison und belegt derzeit den sechsten Platz. Mit zehn Toren und acht Vorlagen hat Simon Pickhard einen wichtigen Anteil am Erfolg. Am Sonntag (14 Uhr) gastiert der 27-jährige Offensivspieler mit seiner Mannschaft beim Tabellenvierten BC Adelzhausen. Beim NR-Kicktipp hat er diese und neun weitere Partien getippt. Zur Erinnerung: Für jedes exakt vorhergesagte Resultat gibt es drei Punkte, die richtige Tendenz (Sieg, Remis, Niederlage) wird noch mit einem Zähler honoriert. Der Gesamtsieger darf sich am Saisonende über elf coole Trainingsbälle von Sport Dünstl in Neuburg freuen. Aktueller Spitzenreiter ist der FC Zell/Bruck mit zehn Punkten.

