Fußball-NR-Nachspiel Für Ehekirchens Aushilfstorhüter Frank Lasnig ist das Alter nur eine Zahl

Frank Lasnig spielt mit 55 Jahren noch regelmäßig in der Abwehr des FC Ehekirchen II. Beim Sieg in Rohrenfels musste er als Keeper aushelfen. Was er zur Rolle im Tor sagt.