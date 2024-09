VfR-Trainer Marco Küntzel: „Aufgeben ist keine Option“

Marco Küntzel, der VfR Neuburg hat das Kellerduell der Bezirksliga Nord gegen den FC Horgau mit 0:2 verloren und ist nun Tabellenletzter. Was lief aus Ihrer Sicht schief?

MARCO KÜNTZEL : Unser großes Problem war die Chancenverwertung. Wir standen fünfmal alleine vor dem Torwart, haben den Ball aber nicht über die Linie bekommen. Der Gegner hat seine einzige Torchance genutzt. Beim zweiten Gegentreffer in der Nachspielzeit waren wir ins Risiko gegangen, waren zudem in Unterzahl. Der FC Horgau hat am Ende aber verdient gewonnen, weil er effizient war und sich den Sieg hart erarbeitet hat.

Benjamin Sigmund Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marco Küntzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Horgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis